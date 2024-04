Milano - Antonio Scurati legge il monologo censurat - con una piccola modifica L’abbraccio con Elly Schlein e il grande applauso – Il video

Antonio Scurati , lo scrittore che è stato censurato dalla Rai sta sfilando in corteo per il 25 aprile a Milano . Lo scrittore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo detto: "Sì salirò sul palco , leggerò il mio monologo" . Scurati partecipa alla manifestazione con la famiglia. [embed_post ... Continua a leggere>>

Il 25 aprile a milano. Palestinesi contestano il corteo in piazza Duomo - Al corteo di oggi "ci sarà" anche lo scrittore antonio Scurati, "stiamo valutando con il sindaco ... alla celebrazione del 25 aprile in largo Caduti milanesi per la Patria a milano. "Non l'ho detto ...

Continua a leggere>>

Corteo milano 25 aprile, manifestanti pro-Palestina cercano lo scontro con Brigata ebraica: un ferito in Duomo - Tensioni durante il corteo del 25 aprile di milano. Scontri in piazza Duomo fra pro-Palestina e forze dell'ordine. I manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza, con la ...

Continua a leggere>>

Scurati al corteo a milano, 'dal palco leggerò il mio monologo' - antonio Scurati, lo scrittore che è stato censurato dalla Rai sta sfilando in corteo per il 25 aprile a milano. Lo scrittore non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ha solo detto: "sì salirò sul palco ...

Continua a leggere>>