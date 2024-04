Anpi | è giunta l’ora a Benevento di intitolare una strada a Giacomo Matteotti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl 25 aprile del 2024 asarà ricordato per una partecipazione straordinaria, plurale e, finalmente, anche giovanile, che nasce anche dal lavoro dell’mirato a coinvolgere i territori e a preparare un ricambio generazionale. Nel ringraziare tutte le cittadine e i cittadini, i sindacati, i partiti, le associazioni che hanno reso possibile questo evento, vogliamo ribadire con forza una richiesta emersa dall’intervento del Presidente provinciale, Amerigo Ciervo, che fa seguito alle dichiarazioni del Sindaco di gennaio e al certosino lavoro di una Commissione istituita dall’, composta da autorevoli studiosi e docenti (Angelo Bosco, Gaetano Cantone, Erminio Fonzo e Teresa Simeone). L’, dunque, nel giorno della Liberazione, chiede ufficialmente al Sindaco, pienamente ...

Tempo di lettura: < 1 minutoA Pasquetta la rete museale della Provincia di Benevento resta aperta ai visitatori così come sarà aperta al pubblico anche la Rocca dei Rettori con la sua Sezione museale e le sale espositive. Lo rende noto il presidente della Provincia di Benevento Nino ... Continua a leggere>>

A causa dei lavori per l'alta velocità dalle ore 16 di giovedì 4 e fino a sabato 6 aprile 2024 niente acqua in numerose zone della città e della provincia .Continua a leggere Continua a leggere>>

Salerno, il piccolo Francesco Pio sepolto al cimitero: presente anche il sindaco Napoli - StampaE’ stato sepolto al cimitero di Salerno con una piccola bara coperta di rose e la foto di un bambino sorridente. Francesco Pio D’Amaro, il piccolo di 13 mesi sbranato da due pitbull a Campolong ...

Continua a leggere>>

Salsiccia rossa di Castelpoto, Sakara e il compleanno del Tiglio: gli eventi del week end a benevento e nel Sannio - Cosa si fa questo week end a benevento e in provincia Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in cartellone a fine aprile: concerti, sagre, mostre, presentazioni di libri, eventi culturali. Per rest ...

Continua a leggere>>

Catania, Massimino esaurito per il match col benevento che vale una stagione - Massimino verso il pienone assoluto: un altro segnale dell’amore che ha la città verso i colori rossazzurri. La prevendita di ieri confermava la presenza di 3.400 spettatori per Catania-benevento più ...

Continua a leggere>>