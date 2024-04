Dopo gli anticipi di ieri la 34a giornata di Serie B continua oggi con le altre 8 partite in programma. Con i cinque gol alla Feralpisalò -... (calciomercato)

serie B, il como vede il Parma in classifica e nelle quote: i bookie riaprono la lotta per il primo posto - Il como nel segno del cinque. Tante sono le vittorie consecutive e i gol rifilati alla Feralpisalò nell`ultimo turno di serie B. Ora i lombardi sono a soli tre.calciomercato

Giroud, dal derby al futuro: verso Los Angeles ma Fabregas lo voleva al como - Pare che Cesc Fabregas abbia tentato di far cambiare idea all’amico Giroud, chiedendogli di temporeggiare in attesa della promozione in serie A del como. Un’offerta inaspettata che Giroud avrebbe ...footballnews24

Pronostico Sampdoria-como: pronostico gratis, probabili formazioni e risultato esatto - Pronostico Sampdoria-como. Interessante sfida di serie B. in campo sabato 27 aprile. Analisi, quote, probabili formazioni e scommesse.betitaliaweb