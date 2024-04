Amministrative a Castel Volturno - Zannini boccia Petrella

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Asiamo e restiamo alternativi a Luigi. Una brava persona, sicuramente, ma totalmente fallimentare nella conduzione politica dell’amministrazione comunale oltre che improduttivo per la città. Luigi, alla fine dell’anno scorso, ha deciso di mandare a casa il suo migliore assessore, ovvero Pasquale Marrandino, per sostituirlo con una persona calata dall’alto e nemmeno di. Sempre Luigiha, poi, organizzato una mozione di sfiducia per defenestrare l’allora presidente del Consiglio, Giulio Natale, espressione, peraltro, di un partito nazionale, qual è Forza Italia, che non meritava di essere trattato in questo modo, anche in ragione dell’ottimo operato sin lì tenuto e in ragione ...