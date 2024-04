Juventus - Allegri | Obiettivo vincere la Coppa Italia La Lazio ci aggredirà

(Di lunedì 22 aprile 2024) Torino, 22 aprile 2024 – Dopo la brutta prestazione di Cagliari, in occasione della quale è arrivato il secondo pareggio consecutivo in campionato, lasi rituffa nella, dove c'è da difendere il vantaggio di 2-0 accumulato nella semifinale d'andato contro laper staccare il pass per l'atto conclusivo. "Troveremo unache giocherà una partita molto aggressiva, dovendo recuperare due gol di svantaggio. Sta cambiando rispetto alla squadra allenata da Maurizio Sarri, sono molto più aggressivi - il pensiero di Massimiliano, intervenuto in conferenza stampa - Domani sarà una gara difficile, da dentro o fuori, sarà una semifinale di ritorno die ci giocheremo l'accesso in finale. La...

