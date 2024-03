Pillole di primo soccorso Lezioni teoriche e pratiche allo spazio Accademia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Dopo la numerosa partecipazione e l’interesse da parte del pubblico nei primi due incontri, Asl5 in collaborazione con Fondazione Carispezia proseguirà indisanitario”, il corso destinato a fornire le conoscenze principali in caso di piccole e grandi emergenze. Gli appuntamenti, curati dal dottor Fabio Ferrari, direttore della struttura complessa di emergenza urgenza extraospedaliera 112 di Asl5 e dai suoi collaboratori, si svolgeranno giovedì 28 marzo e, in replica, giovedì 18 aprile alle 21 in, lostudio della Fondazione in centro città alla Spezia (via Vanicella, 12). La partecipazione agli incontri è gratuita, con prenotazione fino ad esaurimento posti a desk@laspezia.it.