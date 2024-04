“Bollicine” | Max Giusti “stappa” il divertimento al Teatro Sistina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 aprile 2024) Un titolo spumeggiante, letteralmente, per le confidenze e le confessioni del nuovo spettacolo di Max, istrionico mattatore in scena aldi Roma fino al 21 aprile. “” perchè l’artista vuole “rsi”, sprigionare tutta la sua energia e tirare fuori i pensieri accumulati in questi anni di “silenzio”. È proprio grazie all’esperienza del Marchese del Grillo, grande successo portato in scena nelle precedenti stagioni proprio sul palco del, che Maxha capito che le cose vanno dette, chiare e tonde, senza filtri, come faceva lui. Ed è così che all’apice della sua maturità, personale e professionale, Max e? pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne ma anche agli stessi uomini, ...