Al Teatro de’ Servi di Roma torna in scena Ti va di sposarmi?

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dal 30 aprile al 12 maggio 2024 alde’diinla commediantica “Ti va di?”, con Roberta Garzia, Leonardo Bocci, Danila Stalteri e Antonia di Francesco. Un successo che dalla scorsa stagione continua a divertire il pubblico toccando diversi teatri italiani. Uno spettacolo per ridere e riflettere su tematiche universali come l’amore, l’amicizia e le relazioni umane, con momenti esilaranti e risvolti inattesi. La vicenda racconta di Sara e Valentina, due amiche quarantenni che condividono casa e il fiuto per gli uomini sbagliati. La loro amicizia viene messa alla prova quando, nella vita sentimentale di Valentina, irrompe la fìgura di Santo, un giovane affascinante ma poco affidabile. Quando Sara scopre un segreto della ...