Casalinghi disperati - al Teatro de’ Servi la brillante commedia diretta da Nicola Pistoia

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 aprile 2024) Chi l’ha detto che gli uomini senza le mogli non riescono a cavarsela? Torna in scena a Roma, alde’, dal 23 al 28 aprile, “”, lascritta da Cinzia Berni e Guido Polito,da. Le problematiche affrontate dagli uomini separati, tra spese di mantenimento, appuntamenti concordati per vedere i figli, delusioni e incertezze, raccontate in chiave ironica, sono le tematiche al centro della. Tre uomini separati vivono insieme in un appartamento, devono affrontare tutte le problematiche della convivenza e della vita da separati. Nonostante i turni per chi cucina o fa le pulizie i tre uomini trovano un loro equilibrio, l’arrivo di un ospite ...