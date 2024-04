Affari Tuoi - Amadeus si commuove in diretta e il pubblico impazzisce | Grazie di tutto

(Di venerdì 26 aprile 2024) È un periodo decisamente particolare per, che ha da poco confermato il suo clamoroso addio dalla Rai, dopo tanti anni di permanenza. Il conduttore delle ultime edizioni del Festival di Sanremo è tra i personaggi più amati, da tempo, del nostro piccolo schermo, e gli spettatori non sono rimasti indifferenti di fronte alla notizia di un suo divorzio dalla televisione pubblica. Tantissimi i messaggi che da giorni si susseguono in rete, con ringraziamenti accorati e appelli per un ripensamento. Lui, il diretto interessato, ha cercato di rendere le sue ultime apparizioni divertenti come sempre, senza però riuscire a resistere a un pizzico di commozione, decisamente comprensibile. Il momento più bello, la vittoria di Giorgio e Stefania da #Genova. Vincono 200.000 euro. Immenso #commosso nel momento della vittoria. ...

Stefano De Martino, rumor dalla Rai: "Ecco con chi formerà una coppia d'oro" - Si fanno sempre più insistenti le voci secondo le quali Stefano De Martino potrebbe diventare uno dei volti di punta della Rai nella prossima stagione, ...

