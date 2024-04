Adani | 'Complimenti alla Roma - ha vinto contro una ingiustizia'

Ingiustizia Roma: l’intervento di adani è senza mezze misure - La vittoria in 18 minuti sul campo dell’Udinese di Cannavaro è stata commentata da Lele adani, il quale ha riservato una stoccatata alla Lega Serie A Dal momento in cui Daniele De Rossi si è seduto (d ...

Continua a leggere>>

adani elogia la Roma: “Era difficile vincere contro un’ingiustizia” - Tre punti d'oro per la Roma e per mister De Rossi, che con il colpo di testa di Cristante ha ritrovato il sorriso dopo il Bologna. Ma le polemiche sulla decisione della Serie A di far giocare la Roma ...

Continua a leggere>>

adani: “Complimenti alla Roma, ha vinto contro un’ingiustizia compiendo un’impresa quasi impossibile” - AS ROMA NEWS – Daniele adani, ex calciatore ed attuale commentatore, in una storia sul suo profilo Instagram ha parlato della vittoria a Udine conquistata dalla Roma. “Ci tenevo a fare i miei più sent ...

Continua a leggere>>