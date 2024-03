Juan Jesus – Acerbi | il difensore nerazzurro rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 29 marzo 2024) Dopo la sentenza che l’ha scagionato le sue parole Francesco, dopo settimane si didecide di parlar e lo fa dopo la sentenza che l’ha scagionato. Il giudice sportivo non ha infatti riconosciuto la colpevolezza del. “Da parte dinei confronti diè sicuramente compatibile con l’espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalità tali cioè da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo “offendente”, il cui contenuto discriminatorio però, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore del Napoli, ...