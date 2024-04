Netanyahu | ' vinceremo a Gaza e ci difenderemo altrove'

(Di martedì 16 aprile 2024)"fa parte di un sistema più grande. C'e' l'Iran dietro Hamas, dietro Hezbollah, dietro gli altri, ma siamo determinati a vincere lì e a difenderci in tutte le arene". Lo ha detto il premier Benyaminincontrando le nuove reclute dell'Idf. "Gli obiettivi - ha detto secondo il suo ufficio sottolineando "lo spirito" di Israele - sono tre: eliminare Hamas, riavere i rapiti e garantirci chenon costituisca più una minaccia per Israele".

"Li abbiamo intercettati, li abbiamo respinti , insieme vinceremo ". E' quanto scrive il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un breve post su X. (quotidiano)

Israele prepara l’attacco: «Rappresaglia inevitabile» - Sospesa l’operazione a Rafah. L’Iran mette in stato di massima allerta le difese aeree. Netanyahu ha chiesto ai generali di «individuare obiettivi significativi in Iran», ma dice al Likud: «Agiremo co ...corriere

Alessandro Orsini a Prima di domani: “Israele non ha possibilità di vincere la guerra contro l’Iran” - Intervenuto tra gli ospiti di Prima di domani, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4, Alessandro Orsini ha reso nota la sua posizione a proposito ...fanpage

L’ambasciatore iraniano: «Per noi è finita qui, ma Netanyahu rilancia lo scontro» - Reza (Iran): «Due Stati Sì se lo chiedono i palestinesi. Avevamo avvisato 72 ore prima. Se Israele risponderà, la nostra reazione sarà più dura» ...corriere