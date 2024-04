18enne uucciso a colpi di pistola per strada a Milano | 3 colpi sparati al torace

(Di venerdì 26 aprile 2024) Un tragico evento ha scosso la comunità dinelle prime ore del mattino. Un ragazzo di 18 anni, di origine slava, è stato ucciso con tredi arma da fuoco al. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 3 di notte in via Varsavia, una zona adiacente all’ortomercato della città. Omicidio premeditato: ucciso da una banda di uomini Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, il giovane si trovava a bordo di un furgone quando è stato avvicinato da alcuni individui. Dopo un breve confronto, gli aggressori hanno esploso treche hannoto mortalmente il ragazzo. Immediatamente dopo l’aggressione, gli autori del gesto si sono dati alla fuga, lasciando la vittima in gravissime condizioni. I soccorritori del 118 sono intervenuti ...

