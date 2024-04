Viola Come Il Mare 2 - Seconda Puntata | Viola Sempre Più Vicina A Matteo!

(Di giovedì 25 aprile 2024)il2,conosce meglio il PMFerrara e tra loro c’è una grande simpatia fin da subito, che non sfugge a Francesco Demir.intanto si occupa dei nuovi casi di cronaca nera!il2 prosegue e, nel corso del secondo appuntamento,inizierà ad avrsi al nuovo PM,Ferrara. Quest’ultimo, molto duro con Demir, si mostrerà invece gentile e ben disposto con, cosa che non farà affatto piacere all’ispettore capo. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, ...

Viola Come il Mare 2, Prima Puntata : Viola e Francesco Demir tornano alle loro vite, ma la Madre di quest’ultimo vuole raggiungerlo per dirgli la verità sul suo vero padre. A causa di un incidente, però, Finisce in Coma! Viola Come il Mare 2 torna dopo una lunga attesa. La fiction che vede Come ... Continua a leggere>>

Viola Come il Mare 2 Terminate Se Potessi Dirti Addio e Vanina – Un Vicequestore a Catania, Canale 5 lancia un’altra serie prima del consueto arrivederci a settembre. Per i fan di Viola Vitale e Francesco Demir è tempo di rituffarsi nelle vicende di Viola Come il Mare , che torna con la seconda ... Continua a leggere>>

25 Aprile, Marta viola denuncia: “A Martinsicuro non si deve parlare di antifascismo” - MARTINSICURO – A Martinsicuro non si può dire “antifascismo”. Gravissimo quanto accaduto questa mattina in piazza Cavour a Martinsicuro durante la commemorazione per il 25 aprile. Nel caso ...

Continua a leggere>>

Ilenia Lazzarin e la foto con una pistola "alla Mare Fuori": polemiche sulla viola di Un Posto al Sole - l'attrice che interpreta viola in Un Posto al Sole, ha recentemente postato: lei con una pistola di scena tra le mani. "Buongiorno siamo già sul set, sono pronta… @marefuori E va beh è la pistola di ...

Continua a leggere>>

TMW, Panchina viola '24/25: in rialzo le quote di Aquilani - Su TMW viene proposto un focus a proposito del "borsino" che riguarda la panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione. come riferito dal direttore della testata ...

Continua a leggere>>