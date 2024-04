Viola Come Il Mare 2 - Prima Puntata | La Madre Di Francesco Demir Finisce In Coma!

A partire da oggi, mercoledì 24 aprile 2024, sono disponibili in streaming le prime tre Puntate di Viola come il Mare 2, la Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi. (comingsoon)

Can Yaman, l’affascinante Francesco Demir nella serie tv Viola come il Mare 2, ammette di voler tornare in tv con un nuovo progetto insieme a Francesca Chillemi. (comingsoon)