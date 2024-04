VIDEO – La cavalcata per la seconda stella | Roma-Inter 2-4

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024) L’alza al cielo il ventesimo Scudetto, che vale ladella sua storia. Riviviamo lanerazzurra attraverso dieci partite: la settima è(2-4) del 10 febbraio 2024. TERZA VOLTA – La sfida di ritorno traè decisamente diversa da quella di andata. In primis perché sulla panchina dei giallorossi siede Daniele De Rossi e non più José Mourinho. E anche i nerazzurri cambiano allenatore: lo squalificato Simone Inzaghi lascia il posto al suo vice, Massimiliano Farris. E sotto il diluvio capitolino si svolge il solito copione, coi nerazzurri che vanno in vantaggio al 17? grazie a un bel pallonetto di testa di Francesco Acerbi, sugli sviluppi di un corner. Un gol che spegne l’entusiasmo dei giallorossi? ...