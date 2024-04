Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)DEL 25 APRILEORE 19.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI MARINA DI ARDEA, CONSEGUENTI LE CODE. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. E SEMPRE SULLA LITORANEA C’E’ TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI TORVAIANICA DOVE SI RALLENTA NELLE DUE DIREZIONI. A GENZANO CANTIERI ATTIVI PER LAVORI DI SFALCIO ERBA E POTATURA DELLE ALBERATURE NELLE PRINCIPALI STRADE COMUNALI: FINO A DOMANI 26 APRILE ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, CORSO GRAMSCI, VIAE IN VIA LORDI, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; RICORDIAMO CHE PER DOMANI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DEL ...