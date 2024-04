Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2024 ore 19 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024)DEL 25 APRILEORE 18.20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL TRAFFICO SULLA VIA TIBURTINA: CODE A TRATTI TRA TIVOLI E VILLA ADRIANA VERSO. CODE SULLA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DI FRASCATI VERSO IL GRA. FILE ANCHE SULLA VIA DEI LAGHI E SULL’APPIA ALTEZZA MARINO. SULL’AURELIA SI STA IN FILA ALL’ALTEZZA DI CIVITAVECCHIA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE PER DOMANI E’ IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO; SI TRATTA DI UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE DALLE 8.30 ALLE 12.30. POSSIBILI DISAGI SULLA RETE COTRAL, NELLO SPECIFICO PER IL SERVIZIO DEI BUS EXTRAURBANI E PER LE FERROVIE METRE ECIVITA CASTELLANA VITERBO. L’AGITAZIONE INTERESSERA’ ANCHE TRENITALIA, ATAC E ...