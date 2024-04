Verso Catania-Benevento - Auteri | Pinato e Terranova disponibili Terremo conto delle diffide

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIlè atteso sabato dall’ultimo match della regular season contro ilal ‘Massimino’, una sfida che potrebbe consentire ai giallorossi di aggiudicarsi il secondo posto, che sarebbe importantissimo in chiave play off. A presentare il match contro gli etnei ci ha pensato mister, nella consueta conferenza stampa di avvicinamento alla gara. All’appello manca solo una partita e la Strega spera di superare sul filo di lana l’Avellino, impegnato in casa contro il Crotone. CONDIZIONE – “saranno a disposizione per. Il primo non ha avuto niente di particolare, solo una piccola distorsione. Oggi non si è allenato per precauzione. Ancheè pronto, lo abbiamo solo gestito. Sicuramente saranno tra i ...

