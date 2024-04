Venezia - debutta il ticket d' accesso | 100mila arriv - ma pagano solo in 8mila

(Di giovedì 25 aprile 2024) Aa metà mattinata sonoatepersone, di questehanno pagato il contributo di. Il dato è stato reso noto dagli assessori al Bilancio e al Turismo, Michele Zuin e Simone Venturini. «Sta andando tutto bene - dice Zuin- almeno ci pare, nessuno ha protestato e quasi tutti erano informati». «Bisogna provare a cambiare - aggiunge Venturini - e per farlo bisogna correre...

Circa 300 attivisti ai centri sociali hanno dato vita questa mattina in Piazzale Roma a Venezia a una manifestazione di protesta contro l’introduzione del ticket d’accesso alla città per i turisti giornalieri. Qualche momento di tensione si è registrato quando i giovani hanno provato a superare il ... Continua a leggere>>

25 Aprile, in Piazza Duomo a Milano bandiere Palestina e ‘Stop genocidio’ - Sono arrivati in piazza Duomo a Milano i primi manifestanti pro Palestina. I manifestanti sventolano le bandiere della Palestina, in attesa del presidio ...

25 aprile, Brugnaro fischiato durante la commemorazione in ghetto - 25 aprile a venezia: o bella ciao cantata in campo del Ghetto. Canta anche il sindaco Luigi Brugnaro, che pure nel corso del suo intervento - nel quale ha testualmente ricordato la festa della liberaz ...

