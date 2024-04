Venezia Contributo di accesso - assalto ai gazebo per il pagamento | scontri tra polizia e no-ticket

(Di giovedì 25 aprile 2024)- Èalpero esenzione daldiall'esterno della stazione ferroviaria di. Per la nuova misura, un gruppo di manifestanti si...

A Venezia per visitare la favolosa città d’acqua si richiederà un Contributo ai turisti di 5 euro. Da giovedì 25 aprile bisognerà mostrare un ticket di accesso dopo essersi registrati al portale del Comune di Venezia . Questa sperimentazione ...

Venezia - Oltre 80mila visitatori si sono registrati per arrivare oggi a Venezia . Solo uno su dieci circa ha pagato il ticket, tutti gli altri sono per qualche ragione esenti (perché veneti,...

