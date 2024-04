Vannacci si candida alle Europee con la Lega 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 aprile 2024) AGI - "Sono contento che gli italiani nelle liste della Lega in tutti i collegi elettorali possano scegliere il nome del generale Roberto". L'annuncio è arrivato dal leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della presentazione del suo libro "Controvento. L'Italia che non si arrende". Salvini si è dichiarato "contento che un uomo di valore come il generaleabbia deciso di portare avanti le sue battaglie di liberta' assieme alla Lega". Dal canto suo il generale ha detto all'AGI di essere "contento che Matteo Salvini continui a dimostrare una grande considerazione nei miei confronti: sottoscrivo quello che ha detto il ministro". Lo stessoè citato nel libro di Salvini. "Nei mesi scorsi - si legge - un generale dell'esercito come Robertoe' stato travolto da fango e ...