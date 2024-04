Elezioni Europee 2024 - Vannacci | Mi candido con la Lega da indipendente

Sono contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo». Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini a Milano. Continua a leggere>>

Davide Bordoni è il segretario generale della Lega nel Lazio. Ma è anche il candidato di punta alle elezioni europee del Carroccio per la circoscrizione Centro. Oggi però c'è su di lui un'indagine. Che ipotizza il reato di finanziamento illecito . E che parte da una cena elettorale celebrata allo ...

Fdi primo partito ma non sfonda. Tiene il Pd, che però perde un punto rispetto alle politiche del 2022. Al centrosinistra non è bastato l'exploit (11,2%) della lista civica Basilicata Casa Comune dell'imprenditore cattolico Angelo Chiorazzo per compensare il crollo dei 5 stelle, al minimo storico ...

