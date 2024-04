Vannacci al GdI | Candidato a Europee con Lega per dare un futuro alle mie figlie - combattere immigrazione incontrollata e ricucire rapporti con Russi - mai più grandi errori come green pass e obbligo vaccinale - ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il generale Roberto, la cui candidaturacon laè ufficiale da pochissimo, è stato intervistato dal Giornale d'Italia per discutere di diversi argomenti che inevitabilmente lo accompagneranno nei prossimi mesi: il programma, cosa vuole portare in Europa, la situazione in Me