Europee - l’annuncio ufficiale sulla candidatura di Vannacci

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il Generale Robertoha deciso: si candida allecon la Lega. Matteo Salvini ha accolto con entusiasmo la partecipazione dell’altoe lo ha annunciato durante un evento a Milano in occasione del 25 aprile. La dichiarazione di Salvini ha messo in luce l’importanza della scelta didi schierarsi politicamente al fianco della Lega, evidenziando l’impegno comune verso le cosiddette “battaglie di libertà” che intendono portare avanti nel Parlamento europeo. “Sono contento – ha detto il Capitano – che un uomo di valore come il generaleabbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega al Parlamento europeo”. Importante sottolineare è l’accento posto dal Generalesua autonomia all’interno di ...