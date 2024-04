Valanga in Alta Valtellina - morto un escursionista

(Di giovedì 25 aprile 2024) Due persone sono rimaste travolte da unanel territorio comunale di Valfurva, in, e una è morta mentre l'altroè riuscito a liberarsi dalla neve e a dare l'allarme. L'incidente è avvenuto tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale, a circa 3700 metri di quota. Sul posto gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza, l'unità cinofila del Cnsas e l'elisoccorso.

Una valanga è caduta sulla strada regionale 44 della valle del Lys, nel comune di Gaby, in valle d'Aosta . La neve ha ostruito l'ingresso di una galleria stradale presente in zona. La strada è stata chiusa e al momento i due comuni più a monte, Gressoney -Saint-Jean e Gressoney -La Trinité, sono ... Continua a leggere>>

L’area sud-orientale della valle d’Aosta è investita dalla scorsa notta da una robusta perturbazione che ha fatto cadere oltre mezzo metro di neve, mettendo in allerta le autorità. Le intense precipitazioni hanno costretto il sindaco di Cogne ha sospendere la circolazione su alcune strade, come ... Continua a leggere>>

