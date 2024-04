Paura ad alta quota | valanga travolge sei persone | un ferito

L’incidente in provincia dell’Aquila. Il mezzo è finito in una scarpata e si è ribalta to. Autista, operatore e assistiti portati in ospedale (repubblica)

Un pullmino per il trasporto di persone disabili è rimasto coinvolto in brutto incidente, uscendo di colpo di strada e finendo in una scarpata. Il mezzo, che appartiene a un’associazione, si è ... (thesocialpost)

La malattia carnivora giapponese fa Paura: come ci si infetta, i primi casi in Italia - La cosiddetta malattia carnivora non è nuova, come poteva esserlo il Covid, ma già conosciuta; solo che purtroppo stanno aumentando i casi.abruzzo.cityrumors

Aurora Ramazzotti, Paura per il piccolo Cesare con la febbre alta: “Sono sconvolta” - Momenti di Paura per Aurora Ramazzotti. Il figlio Cesare dopo la febbre alta durata tre giorni stravolge le sue abitudini.donnaglamour

Insegnare fa Paura, boom di dimissioni in Francia - Stipendio non in linea con l’inflazione, mobilità eccessiva, limitata sicurezza. Questi gli elementi che, più di tutti, stanno provocando un lento ma inesorabile esodo del personale scolastico in Fran ...tecnicadellascuola