Valanga a Valfurva - morto un escursionista

Tragedia in montagna dove un uomo è morto a causa di una Valanga . È successo attorno alle 14.50 di giovedì nella zona compresa tra il bivacco Colombo e la cima di Cevedale, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). La Valanga si è staccata dal versante travolgendo una persona di 30 anni, poi ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Un escursionista è morto per una Valanga a Valfurva , tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale, a circa 3700 metri di quota. Sul posto sta intervenendo il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Soccorso alpino Guardia di finanza e l’elisoccorso. ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Un escursionista è morto per una Valanga a Valfurva , tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale, a circa 3700 metri di quota. Sul posto sta intervenendo il Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Soccorso alpino Guardia di finanza e l’elisoccorso. ... Continua a leggere>>

valanga a valfurva, escursionisti travolti sul Cevedale: morto 26enne di Assago, salvo il fratello - È successo nei pressi della cresta dove sorge il bivacco Giancarlo Colombo sul Col de la Mare. La vittima faceva parte di un gruppo di nove persone, tutte italiane. I soccorritori hanno trovato il gio ...

Continua a leggere>>

valanga in quota a valfurva, muore 26enne - Un escursionista ha perso la vita oggi in Alta Valle a causa di una valanga di neve. L'incidente è avvenuto nella zona del Cevedale, vicino alla cresta dove si trova il bivacco Giancarlo Colombo sul C ...

Continua a leggere>>

valanga in Alta Valtellina: muore 26enne della provincia di Milano - Uno scialpinista è morto per una valanga a valfurva, in provincia di Sondrio, tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale, a circa 3700 metri di quota. L'allarme è scattato alle 14.50 di oggi.

Continua a leggere>>