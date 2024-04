Valanga nel territorio comunale di Valfurva | morto un escursionista trentenne

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 25 aprile 2024) Tragedia in montagna dove un uomo èa causa di una. È successo attorno alle 14.50 di giovedì nella zona compresa tra il bivacco Colombo e la cima di Cevedale, neldi(Sondrio). Lasi è staccata dal versante travolgendo una persona di 30 anni, poi deceduta. Altri tre escursionisti sono stati coinvolti, ma non sono finiti sotto la neve e, anzi, hanno iniziato le manovra di soccorso, liberando l’uomo dalla neve, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono attivi i tecnici del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, del Corpo nazionale del soccorso alpino, con il supporto di Elisondrio ed Elibolzano.