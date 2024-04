Un’enorme esplosione nella Galassia del Sigaro rivela un raro tipo di stella mai vista oltre la Via Lattea

(Di giovedì 25 aprile 2024)unamagnetica unica Una recenteultraluminosa ha portato alla scoperta di una magnetar, la prima mai individuata al di fuori della ViaM82, nota come “del”. Questaultramagnetica è stata identificata grazie a un’intensa emissione di energia durata solo una frazione di secondo, catturata da un telescopio dell’Agenzia Spaziale Europea. Le magnetar: stelle ultra-magnetiche tra le più potenti dell’universo Le magnetar, definiti come i magneti più potenti dell’universo, sono stelle di neutroni altamente magnetizzate e in rapida rotazione. Queste reliquie delle esplosioni di supernova brillano migliaia di volte ...

e Nicoletta Tempera CAMUGNANO (Bologna) Non hanno visto l’orrore. Ma lo hanno sentito e vissuto. E, sforzando la memoria oltre l’emozione, hanno cercato di raccontare quei momenti concitati di panico e terrore agli inquirenti. I sei operai che ...

Un’ esplosione ha colpito la base militare di Kalso a circa 50 chilometri a sud di Baghdad in Iraq nella serata di venerdì 19 aprile. Due fonti delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) irachene hanno fatto sapere che si è trattato di un attacco ...

esplosione e incendio alla stazione di servizio di Crotone sulla statale 106: due persone avvolte dalle fiamme - L’intervento dei vigili del fuoco a Crotone, dove nell’esplosione avvenuta in un distributore di benzina sono rimasti feriti due operai Per cause ancora da accertare, all’interno di un locale ...notizie.virgilio

esplosione in un area di servizio in Calabria, due feriti gravi - Due operai sono rimasti gravemente feriti a causa di un’esplosione avvenuta nel primo pomeriggio in un’area di servizio di carburanti sulla statale 106, alla periferia sud di Crotone.zoom24

Condanne definitive per gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino: 23 e 17 anni di carcere per l’attentato alla ex caserma di Fossano del 2006 - La Corte di Cassazione ha emesso la sentenza definitiva nel processo che vede coinvolti gli anarchici Alfredo Cospito e Anna Beniamino, condannati ...occhioche