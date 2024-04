Iraq - misteriosa esplosione nella base militare di Kalso | Un raid con aerei Gli Usa | Non siamo stati noi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 20 aprile 2024) Un’ha colpito ladia circa 50 chilometri a sud di Baghdad inserata di venerdì 19 aprile. Due fonti delle Forze di Mobilitazione Popolare (PMF) irachene hanno fatto sapere che si è trattato di un attacco aereo. «L’ha causato danni materiali e feriti», ha fatto sapere in una nota l’esercito. Tre combattenti delle PMF sono rimasti feriti secondo Muhannad Najim, un funzionario del governo locale della città di Hilla. L’agenzia di stampa Reuters ha fatto sapere che gliUniti hanno negato qualsiasi attività in zona. Ieri Israele ha colpito un sitoin Iran con droni e missili. Le PMF sono un gruppo di fazioni armate vicine a Teheran. Sono state riconosciute come forze di ...