Una più chic dell' altra Per signorine bene

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel panoramae tendenze scarpe per la Primavera-Estate 2024, si fanno indubbiamente notare per eleganza. Le décolleté del momento non si vedevano ai piedi da un po’: per la precisione, dagli anni ’60. Tacco quadrato, punta arrotondata sui lati: l’identikite It Shoes di stagione. Moda: a ogni vestitino le sue scarpe, come abbinare sandali e abiti X ...