Choc nel quartiere chic di Napoli | studenti applaudono alla scena dell’uccisione del giornalista anti-camorra Giancarlo Siani in Fortapàsc

Un omicidio che sconvolge la provincia di Lecco. Nella mattinata di oggi, domenica 21 aprile, è stato ammazzato in strada a Esino Lario Pierluigi Beghetto, ex assessore comunale e oggi Consigliere ...

L’olandese si è fatto ancora una volta male alla caviglia destra dopo un durissimo scontro con Valverde. Uscito in barella, per lui la stagione potrebbe essere finita

Eva Evans, morta a 29 anni…" - Lutto nel mondo dei social. L'influencer Eva Evans, conosciuta soprattutto su TikTok, è morta improvvisamente a soli 29 anni. Un lutto che ha sconvolto la famiglia della tiktoker… Leggi ...informazione

Lavoro, rapporto Choc di Uiltucs Lazio: stipendi non pagati e compensi in nero - Un quadro allarmante sul mondo del lavoro nel Lazio. In particolare per donne e giovani: dalla sicurezza ai pagamenti, zero regole ...affaritaliani

Stupri con l'amico, prostituzione, botte. L'orrore sulla compagna a Ostia - I poliziotti sono intervenuti in un b&b sul litorale di Ostia, dove si sarebbe consumata l'aggressione. Il 53enne è stato arrestato per violenza sessuale, lesioni e sfruttamento della prostituzione. S ...ilgiornale