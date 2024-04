Udinese-Roma 1-2 - gol di Cristante al fotofinish decide il recupero

Evan Ndicka, già dimesso dall'ospedale, sta meglio e si attendono nuovi esami per stabilire i reali tempi di recupero. Per il difensore della Roma escluso ogni coinvolgimento cardiaco per il malessere causato da uno pneumotorace. Dovrà sottostare ad un periodo di riposo e controlli. Il campionato ...

L’Empoli è già sceso in campo per iniziare a preparare la sfida in trasferta a Lecce in programma sabato prossimo. Davide Nicola contro il Torino ha ritrovato vittoria e gol, due fattori fondamentali che erano mancati nelle ultime quattro partite, quando la sua formazione era rimasta a secco di ...

