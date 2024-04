Dal campo Verso il Lecce | recupero difficile per Ismajli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) L’Empoli è già sceso inper iniziare a preparare la sfida in trasferta ain programma sabato prossimo. Davide Nicola contro il Torino ha ritrovato vittoria e gol, due fattori fondamentali che erano mancati nelle ultime quattro partite, quando la sua formazione era rimasta a secco di punti e di reti. Il ballottaggio in attacco può essere sempre fra Niang e Cerri con il secondo che ha avuto la meglio dal primo minuto contro il Torino, ma alla fine a essere decisivo è stato il primo che ha trovato la rete vincente, in extremis. E visto che Niang è prezioso proprio quando subentra, viene da pensare che anche nello scontro diretto dipossa partire dalla panchina per poi fare la differenza da subentrato. Scalpitano però pure Destro e Caputo perché il tecnico ha abbondanza di scelta in avanti e nell’ultima uscita ...