Udinese-Roma 1-2 - gol di Cristante al fotofinish decide il recupero

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) – Laha vinto 2-1 sul campo dell'neldel match della 32esima giornata, sospeso domenica 14 aprile per il malore accusato dal giallorosso Evan Ndicka. La squadre sono tornate in campo oggi per disputare l'ultima porzione della partita interrotta al 72' sul risultato di 1-1 per i gol di Pereyra e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Mister Di Carlo ha messo nel mirino la gara col Gubbio. Il tecnico ciociaro è consapevole del peso specifico dei punti in palio domenica prossima, e in questi giorni sta continuamente ribadendo il concetto alla squadra. Per fortuna dall’infermeria di via Copparo arrivano notizie confortanti. ... Continua a leggere>>

L’Empoli è già sceso in campo per iniziare a preparare la sfida in trasferta a Lecce in programma sabato prossimo. Davide Nicola contro il Torino ha ritrovato vittoria e gol, due fattori fondamentali che erano mancati nelle ultime quattro partite, quando la sua formazione era rimasta a secco di ... Continua a leggere>>

Evan Ndicka , già dimesso dall'ospedale, sta meglio e si attendono nuovi esami per stabilire i reali tempi di recupero . Per il difensore della Roma escluso ogni coinvolgimento cardiaco per il malessere causato da uno pneumotorace . Dovrà sottostare ad un periodo di riposo e controlli. Il campionato ... Continua a leggere>>

recupero Atalanta-Fiorentina, caos date: se la Dea va in finale, si gioca a campionato finito - Il recupero di Atalanta-Fiorentina resta un rebus, e con ottime possibilità si svolgerà dopo la trentottesima giornata di campionato. Lo ricorda gazzetta.it, nel giorno in cui Udinese e Roma sono ...

Continua a leggere>>

De Rossi si scatena al gol di Cristante: “Mi scuso per l’esultanza, mi stanno prendendo in giro tutti” - La Roma, con un gol di Cristante al 95', ha ottenuto un preziosissimo successo contro l’Udinese. Dopo il 2-1 De Rossi è entrato in campo per festeggiare i tre punti. La sua esultanza non è passata ...

Continua a leggere>>

Roma: De Rossi critica ancora la data del recupero poi le scuse all'Udinese e le parole su Cannavaro - Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte”. Poi spiega come ha impostato l’undici per i 20' finali del match: “Ho cercato di tenere in campo più giocatori possibili che potessero far gol. Con ...

Continua a leggere>>