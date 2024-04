Ucraina - Biden invia segretamente aiuti militar - Zelensky | Aiuto vitale

(Di giovedì 25 aprile 2024) La guerra incontinua senza alcuna sosta. In Usa, il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Joehato missili a lungo raggio Atacms ina marzo. Il Congresso americano ha adottato un pacchetto dii ed economici per l’e il L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – Subito armi a Kiev. Il presidente americano Joe Biden lo ha assicurato ieri alla Casa Bianca dopo la firma della legge da 95 miliardi di dollari per gli aiuti e le armi all’ Ucraina , ad Israele e Taiwan. Il via libera al pacchetto da ...

L'indiscrezione è di quelle importanti. Nonostante i vari dibattiti e le varie richieste, talvolta plateali di Zelensky verso gli Stati Uniti, il presidente americano Joe Biden aveva fatto inviare i missili Atacms , quelli a lunga gittata per ...

Joe Biden ha firmato ieri un pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina da oltre sessanta miliardi, sbloccato grazie a una complicata manovra parlamentare dello speaker repubblicano Mike Johnson in un inedito asse con i democratici. «È un buon ...

ucraina, la Germania prepara un piano per far combattere le truppe Usa sul fronte Est della Nato: il documento top secret - La Germania si prepara alla guerra. Berlino sta elaborando infatti un piano su come rifornire migliaia di soldati statunitensi e i loro carri armati mentre si spostano verso il fronte ...ilgazzettino

biden: Invieremo all'ucraina forniture di cui ha bisogno - (Agenzia Vista) Washington, 24 aprile 2024 "Ora l’America invierà all’ucraina le forniture di cui ha bisogno per continuare a combattere questo fine settimana. Trovo che questo sia fantastico. Le not ...affaritaliani

Sostegno degli Stati Uniti all'ucraina: biden firma un pacchetto di aiuti - Il presidente degli Stati Uniti, Joe biden, ha firmato le leggi sugli aiuti all'ucraina e sulla messa al bando di TikTok se la piattaforma social cinese non venderà entro 9 mesi la sua partecipazione ...informazione