Ucraina - Biden | Subito armi a Kiev Missili Atacms già inviati in segreto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 aprile 2024) (Adnkronos) –. Il presidente americano Joelo ha assicurato ieri alla Casa Bianca dopo la firma della legge da 95 miliardi di dollari per gli aiuti e leall’, ad Israele e Taiwan. Il via libera al pacchetto da parte del Senato americano, a lungo ritardato, è arrivato con ampio sostegno bipartisan. In realtà, come anticipato da Politico e poi confermato dal consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, gli Stati Uniti hanno già inviato inall’a lungo raggio. “Posso confermare, come avete sentito da altri, che il presidente ha ordinato al suo team di fornire all’un numero significativo di ...