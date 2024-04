(Di giovedì 25 aprile 2024)Riccardo. Versatile, preciso, ottimo in entrambe le fasi, giovane e in grande crescita: piovono a non finire gli elogi...

tutti vogliono Calafiori: spunta il Bayer Leverkusen, la situazione tra Juventus e Napoli - tutti vogliono Riccardo Calafiori. Versatile, preciso, ottimo in entrambe le fasi, giovane e in grande crescita: piovono a non finire gli elogi per la stagione.

Continua a leggere>>

L'occupazione con devastazione al Belluzzi Fioravanti, il preside cerca il dialogo: «Voglio invitare il collettivo a parlare» - La scuola danneggiata dai vandali a Bologna. Il dirigente scolastico Manganaro: «La comunità ha subito un trauma». «Compito» di riflessione ...

Continua a leggere>>

25 Aprile a Monte Sole e Marzabotto, Mattarella: « Quella strage fu infamia». Bonaccini e Landini: «Difendere la Costituzione dal revisionismo» - La Festa della Liberazione e della Resistenza nel luogo simbolo della strage nazifascista. Una celebrazione condizionata dalle polemiche del caso Scurati ...

Continua a leggere>>