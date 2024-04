Traffico Roma del 25-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazioneintenso lungo il raccordo anulare tra via Laurentina è il bivio con laFiumicino in carreggiata interna corre sempre per ilin uscita dalla capitale sulla diramazionenord tra Castelnuovo di Porto è Fianono in direzione Fiano è lungo la diramazione sud e tra San Cesareo e vive con l’auto sola in quest’ultima direzione tra lentamente anche sullaAquila l’altezza di lunghezza verso L’Aquilaintenso su via Pontina all’altezza di Spinaceto in direzione Pomezia in centro in corso diverse iniziative per celebrare l’anniversario della Liberazione 25 Aprile con possibili disagi nelle zone interessate dagli eventi in fila in zona Vaticano a piazza San Pietro per l’udienza ...