Traffico Roma del 25-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione rallentamenti in via di Boccea per un incidente all’altezza di via Cumiana altri rallentamenti sempre causati da un incidente in via Guido calza all’altezza di via di Tor boacciana verso Fiumicino diverse le iniziative per celebrare la festa della Liberazione del 25 Aprile ed è in corso la cerimonia l’altare della patria con il presidente Sergio Mattarella per la consueta deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto diverte le misure di sicurezza nella zona e chiusure a breve e corto raggio nell’area di Piazza Venezia sia con conseguenti deviazioni per gli autobus cerimonie anche al Sacrario Militare delle Fosse Ardeatine dove intorno alle 10 è atteso il ministro degli Affari Esteri del Governo italiano nell’ottavo municipio in partenza un corteo da largo Bompiani a Porta San Paolo coinvolte le strade della Ardeatino ...