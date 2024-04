Traffico Roma del 25-04-2024 ore 09 | 00

(Di giovedì 25 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione pochi gli spostamenti nell’area cittadina della capitale è sul grande raccordo anulare diverse invece le iniziative in occasione della festa della Liberazione del 25 Aprile alle 9 quindi a breve il presidente Sergio Mattarella depositerà una corona d’alloro al Milite Ignoto sull’Altare della Patria diverse le misure di sicurezza nella zona e chiusure a breve e corto raggio nell’area di piazza a Venezia con conseguenti deviazioni per gli autobus cerimonia anche al Sacrario Militare delle Fosse Ardeatine dove torno alle 10 è atteso il ministro degli Affari Esteri del Governo italiano nel VIII municipio a partire dalle 930 corteo da largo Bompiani a Porta San Paolo coinvolte le strade Ardeatino della garbatella e dell’ Ostiense inevitabili le chiusure al passaggio della manifestazione fino alle 14 orario previsto per il termine ...

“Il futuro dei trasporti nelle nostre città La funivia. Vi spiego perché” - A Sky TG24 parla l’amministratore delegato di Doppelmayr, una delle più importanti aziende al mondo di soluzioni filoviarie, che dopo aver consolidato la leadership nel settore delle funivie di montag ...tg24.sky

Rahmon sbarca in città. Il presidente tagiko da Vannucci Piante. Controlli straordinari - La zona sud del capoluogo ’blindata’ per il Capo di Stato del Tagikistan. Martedì era a roma con Meloni e Mattarella, ieri la visita al Campus. Importante commessa in vista per una fornitura ’green’ a ...lanazione

Strade: da oggi al 6 maggio rimossi 564 cantieri Anas. Puglia: previsto traffico intenso In occasione dei ponti festivi di primavera - Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Piano di alleggerimento dei cantieri in vista dei ponti di Primavera. Da giovedì 25 aprile 2024 a lunedì 6 maggio Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gr ...noinotizie