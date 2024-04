Traffico Roma del 25-04-2024 ore 08 | 00

(Di giovedì 25 aprile 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bentrovate questo primo appuntamento con L’informazione sulla viabilità enon molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina previsto nel corso della mattinata un aumento della circolazione in uscita dalla capitale a causa di quanti trascorreranno fuori porta il lungo ponte che va da oggi 25 aprile alla festa del lavoro del Primo Maggio l’Italia celebra oggi la settantanovesimo anniversario dalla Liberazione dal nazifascismo diverse le iniziative aalle 9 la cerimonia l’altare della patria con il presidente Sergio Mattarella sono già scattate tutte le misure sicurezza nella zona e quindi le chiusure a breve corto raggio nell’area di Piazza Venezia con conseguenti deviazioni per gli autobus cerimonie sono previste anche ...

Venezia, da oggi si entra con il ticket d'ingresso: Il biglietto costa 5 euro. E ci sono già 8mila prenotazioni - VENEZIA Il primo giorno del ticket per entrare a Venezia. Oltre 80mila visitatori si sono registrati sulla piattaforma online (https://cda.ve.it/it/). Ma solo uno su dieci ha pagato i 5 euro: ...ilmessaggero

Rahmon sbarca in città. Il presidente tagiko da Vannucci Piante. Controlli straordinari - La zona sud del capoluogo ’blindata’ per il Capo di Stato del Tagikistan. Martedì era a roma con Meloni e Mattarella, ieri la visita al Campus. Importante commessa in vista per una fornitura ’green’ a ...lanazione

Strade: da oggi al 6 maggio rimossi 564 cantieri Anas. Puglia: previsto traffico intenso In occasione dei ponti festivi di primavera - Di seguito un comunicato diffuso da Anas: Piano di alleggerimento dei cantieri in vista dei ponti di Primavera. Da giovedì 25 aprile 2024 a lunedì 6 maggio Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gr ...noinotizie