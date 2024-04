Traffico Roma del 24-04-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione anche in quest’ultima ora sulla carreggiata esterna delle Grande Raccordo Anulare rimangono sostenuti gli spostamenti tra laFiumicino e diramazioneSud stesse condizioni di viaggio sul interna tra Trionfale Prenestina sul percorso laziale dell’autosole code a tratti perintenso ma anche per un precedente incidente tra il bivio della A24 e Valmontone per chi è diretto a Napoliintenso in uscita dasul tratto Urbano della A24 rimangono intensi gli spostamenti anche sulla tangenziale est in direzione stadio è su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII è la Salaria verso San Giovanni acittà su via della Pineta Sacchetti sono ancora possibili rallentamenti In entrambe le direzioni ...