Torna lo stile Cowboy

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 25 aprile 2024) È ormai dal 2022 che i camperos hanno preso possesso dei nostri guardaroba, sia d’inverno che d’estate, sono considerati una tendenza fissa soprattutto tra i giovanissimi. Ma dopo i look western super cool del film Barbie, la collezione Fall 2024 menswear di Louis Vuitton firmata da Pharrell e Beyoncé che ci ha dedicato un intero album, non potevamo che aspettarci lo sbocciare delcore tra le tendenze di stagione. Persino Kim Kardashian ha preso sotto la sua ala questo trend e si è divertita sfoggiando un tipico cappello da cowgirl abbinandolo a un bikini dalla fantasia pitonata. See on Instagram Non molti sanno che le origini di questo trend arrivano da lontano, risalenti a più della metà dell’Ottocento, quando i colonizzatori partiti alla volta dell’ovest hanno affrontato temperature anomale e reinventato il loro guardaroba: il cappello, spesso ...