ATP Barcellona | Rafael Nadal torna in grande stile Arnaldi si salva | Rublev ancora eliminato

(Di martedì 16 aprile 2024) Calato il sipario sul day-2 dell’ATP500 di, o per meglio dire sul “Rafaday”. Sì, perché inevitabilmente il ritorno in campo di Rafa ha catalizzato l’attenzione degli appassionati in Catalogna e non solo. Ci si chiedeva quale sarebbe stata la prestazione del fuoriclasse nativo di Manacor, ricordando il suo ultimo incontro disputato sul cemento di Brisbane nei primi vagiti del 2024. L’asso maiorchino ha saputo mettersi alle spalle i problemi fisici che stanno condizionando non poco questa fase della sua carriera, lasciando appena cinque game a Flavio Cobolli. Molto contratto ed emozionato il tennista romano, al cospetto di un suo idolo. Tanti errori per l’italiano, con unche invece è salito di livello scambio dopo scambio e si è potuto permettere anche di non forzare più di tanto al servizio. Con lo score di 6-2 ...

