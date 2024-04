Terracina Incendio divampato presso una villetta a schiera in via Anxur

(Di giovedì 25 aprile 2024) Durante la decorsa notte del 25 aprile 2024, in, Via, si è sviluppato ununache ha danneggiato parzialmente la facciata dell’immobile. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione della Compagnia die personale dei Vigili del Fuoco diper L'articolo Temporeale Quotidiano.

Terracina , 14 marzo 2024 – nella notte appena trascorsa a Terracina , i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via San Felice Circeo all’interno di un residence, dove per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato l’ incendio di un autocarro di proprietà di un cittadino ... Continua a leggere>>

Terracina , 26 marzo 2024 – Nel pomeriggio del 25 marzo a Terracina , i Carabinieri della locale Stazione, sono intervenuti su richiesta del 112 per un Incendio sviluppato in un magazzino adibito a rimessa agricola in stato di abbandono. Le fiamme che hanno completamente distrutto la struttura, sono ... Continua a leggere>>

Cina: in programma a novembre China Australia Int’l Film Festival - Pechino, 25 apr – (Xinhua) – Il China Australia International Film Festival (CAIFF) dovrebbe tornare quest’anno dopo le cancellazioni degli ultimi anni, ha annunciato oggi l’organizzatore. Nel corso ...

