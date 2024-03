Terracina | incendio nella notte | le fiamme avvolgono un furgone

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 marzo 2024 –appena trascorsa a, i carabinieri della locale Stazione sono intervenuti in via San Felice Circeo all’interno di un residence, dove per cause ancora in corso di accertamento, si è sviluppato l’di un autocarro di proprietà di un cittadino classe 72 residente a. Il mezzo è andato completamente distrutto e le, domate dai Vigili del Fuoco di, hanno lambito, provocando in questo caso minimi danni, anche un’autovettura di proprietà di una cittadina classe 77 residente a. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

