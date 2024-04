Superbike | Andrea Iannone in BMW nel 2025? Primi approcci

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Un impatto davvero molto positivo per The Maniac nel Mondiale 2024 della. Dopo aver scontato una squalifica lunga ben quattro anni, l’attuale centauro di Go Eleven si sta ben disimpegnando nel suo debutto nella categoria delle derivate dimostrando tutte le sue qualità in sella alla moto marcata Ducati. Prestazioni così scintillanti che potrebbero portare l’abruzzese a diventare uno degli uomini mercato per la stagionesarebbe infatti entrato nel mirino della BMW che starebbe analizzando il profilo dell’italiano come compagno di Toprak Razgatlioglu.attenzionato dalla BMW in vista della prossima stagione? (Credit foto – pagina Facebook Team Go Eleven)I...